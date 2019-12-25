За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 452 ДТП

В результате аварий погиб один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 452 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 385 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 10 человек, двое из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 67 аварий, в которых пострадали 4 человека, ранены – 5 человек, в результате ДТП никто не умер.

Ранее мы писали, что водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера.

Фото: Piter.tv