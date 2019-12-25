За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 446 ДТП

В результате аварий погиб один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 446 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 375 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 13 человек, трое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошла 71 авария, в которых пострадали 3 человек, ранены – еще 3 человек, в результате ДТП умер один человек.

Ранее мы писали, что пассажир "Жигулей" погиб в ДТП с фурой в Кингисеппском районе.

Фото: pexels.com