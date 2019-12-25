За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 421 ДТП

В результате аварий умер один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 421 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 354 аварии, в которых пострадали 9 человек, ранены – 10 человек, двое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 67 аварий, в которых пострадали 7 человек, ранены – 9 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП умер один человек.

Ранее мы писали, что за выходные в Петербурге и области выявили более 200 нетрезвых водителей.

Фото: Piter.tv