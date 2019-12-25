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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 391 ДТП
Сегодня, 14:36
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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 391 ДТП

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В результате аварий умерли 5 человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 391 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 323 аварии, в которых пострадали 13 человек, ранены – 11 человек, двое из них – дети, в результате ДТП погибли двое петербуржцев. В области произошло 68 аварий, в которых пострадали 8 человек, ранены – 9 человек, в результате ДТП умерли трое человек.

Ранее мы писали, что в Колпино иномарка сбила на переходе двух школьниц.

Фото: pixabay.com

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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