За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 382 аварии

В результате ДТП умер один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 382 аварии. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 307 аварий, в которых пострадали 14 человек, ранены – 16 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 75 аварий, в которых пострадали 8 человек, ранены – 11 человек, двое из них – дети, в результате ДТП скончался один человек.

Ранее мы писали, что на Приморском шоссе возникла пробка в виде перевернувшегося грузовика.

Фото: Piter.tv