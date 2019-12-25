За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 381 ДТП

В результате аварий никто не погиб.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 381 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 307 аварий, в которых пострадали 6 человек, ранены – 7 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 74 аварии, в которых пострадали 6 человек, ранены – 8 человек, двое из них – дети, в результате ДТП никто не умер.

Ранее на Колтушском шоссе водитель тягача сбил детей 2 и 8 лет.

Фото: pixabay.com