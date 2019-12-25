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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 349 аварий
Сегодня, 14:06
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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 349 аварий

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В результате ДТП никто не умер.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 349 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 285 аварий, в которых пострадали 7 человек, ранены – 8 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 64 аварии, в которых пострадали 5 человек, ранены – еще 5 человек, трое из них – дети, погибших нет.

Ранее петербуржцам рассказали, где на этой неделе следят за превышением скорости.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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