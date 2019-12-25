За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 349 аварий

В результате ДТП никто не умер.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 349 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 285 аварий, в которых пострадали 7 человек, ранены – 8 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 64 аварии, в которых пострадали 5 человек, ранены – еще 5 человек, трое из них – дети, погибших нет.

Ранее петербуржцам рассказали, где на этой неделе следят за превышением скорости.

Фото: Piter.tv