За сутки коронавирусом заболели более 2 тысяч петербуржцев

За сутки ковидом заболели 2 046 человек.

Суточное число заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 046 человек, выздоровели – 1 842 петербуржца и 61 человек не победил инфекцию.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 585 115 человек, победили вирус 517 819 горожан и 10 341 человек скончался из-за коронавируса.

При этом в числе умерших присутствуют и привитые петербуржцы. Однако Смольный не спешит раскрывать статистику. В комитете по здравоохранению отметили, что сохраняют данные в тайне, согласно пункту 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Фото: Piter.TV