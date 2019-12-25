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За сутки коронавирусом заболели более 2 тысяч петербуржцев
Сегодня, 11:38
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За сутки коронавирусом заболели более 2 тысяч петербуржцев

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За сутки ковидом заболели 2 046 человек.

Суточное число заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом заболели 2 046 человек, выздоровели – 1 842 петербуржца и 61 человек не победил инфекцию. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 585 115 человек, победили вирус 517 819 горожан и 10 341 человек скончался из-за коронавируса. 

При этом в числе умерших присутствуют и привитые петербуржцы. Однако Смольный не спешит раскрывать статистику. В комитете по здравоохранению отметили, что сохраняют данные в тайне, согласно пункту 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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