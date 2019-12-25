За сутки коронавирусом заболели 2623 петербуржца

В Петербурге вновь выросло суточное число заболевших.

В Петербурге продолжает расти суточное число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 623 человека (накануне – 2 419 человек), выздоровели – 3 106 петербуржцев и 57 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 792 314 человек, победили вирус 731 844 человека и 26 320 человек скончался из-за коронавируса.

Также в городе увеличилось суточное число госпитализаций. За сутки в стационары поступили 403 петербуржца, а выписались 451 человек. В настоящее время в больницах находятся 5 878 человек.

Фото: Piter.TV