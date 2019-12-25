За сутки коронавирус обнаружили у 2 345 петербуржцев

Не победили вирус 67 человек.

За сутки в Петербурге число заболевших коронавирусом снизилось с 2 470 человек до 2 345 человек, выздоровели 2 004 человека и умерли от ковида 67 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Петербурге заболели 654 596 человек, выздоровели – 602 182 человека и не победили вирус 22 703 человека.

Сегодня в стационарах свободно 29,8% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. В больницах находятся 6 863 человека.

Фото: Piter.tv