За счет бюджета Петербурга в 2020 году было возведено 35 соцобъектов

В их числе – 9 детсадов.

За счет бюджета Петербурга в минувшем году было возведено 35 социальных объектов. Как рассказал портал "Строительный Петербург", в числе объектов – четыре школы и девять детских садов.

Кроме того, стало известно, что по итогам 2020 года Комитет по строительству исполнил бюджет на 93,7%, что составляет 26 млрд 503 млн 435,9 тыс рублей в денежном эквиваленте. В рамках Адресной инвестиционной программе (АИП) исполнение также составило 93,7% – что равно 18 млрд 223 млн 503,8 тыс рублей.

За 2021-й год АИП в городе планируется исполнить на 100%.

С участием инвесторов за минувший год в Петербурге появилось 26 новых социальных объектов: 3 школы, 13 детских садов, 5 медицинских зданий и 5 объектов иного назначения. На Архивной улице появилась школа на 1 650 мест, на проспекте Ветеранов – на 1 375 мест; на Комендантском проспекте появился детский сад на 220 мест, дошкольное образовательное учреждение на Коломяжском проспекте на 160 мест и другие объекты.

Фото: Piter.tv