За прошедшую неделю ГАТИ выписала штрафов на 7 миллионов

"Водоканал" получил штраф в размере 450 тысяч рублей за неисполнение обязанности по получению ордера на производство земляных работ на инженерных сетях.

За прошедшую неделю ГАТИ нгачислила штрафов на 7 миллионово 80 тысяч рублей. Об это сообщили в пресс-службе Смольного.

Штрафы до 500 тысяч рублей 6 мая назначили организациями, которые не получили разрешение на производство работ. Так, например, ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" получил штраф в размере 450 тысяч рублей за неисполнение обязанности по получению ордера на производство земляных работ на инженерных сетях, а также отсутствие информационного щита и содержание в загрязненном состоянии водоналивных бонов. Компанию ООО "Рента-Хаус" должна заплатить за необеспечение безопасного прохода пешеходов и самовольное производство земляных работ и отсутствие ограждения зоны производства работ 250 тысяч рублей.

Крупные штрафы назначены организациям за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Так, ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации оштрафована на общую сумму 600 тысяч рублей за за неосуществление обязанностей по ремонту, очистке, промывке фасадов нежилого здания, а также самовольное изменение фасадов здания. На 100 тысяч рублей оштрафовали ООО "Блеск" за самовольное размещение и нарушение требований к содержанию шлагбаума, будки охраны, некапитального сооружения.

Ранее Piter.tv писал, что инспекторы Росприроднадзора начали проверку после сообщения о загрязнении Невы у Литейного моста.

Фото: Piter.tv