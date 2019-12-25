За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 9 млн рублей

Некоторые организации не исполнили свои обязательства по ремонту зданий, другие ― не убрали территорию после проведения работ.

За прошедшую неделю Государственно-административная техническая инспекция вынесла штрафов на общую сумму 9,5 млн рублей за нарушение Правил благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самый крупный штраф придется заплатить ПАО "Ленэнерго" (550 тыс. рублей) за то, что организация не отремонтировал, не очистила и не промыла фасады здания на набережной Обводного канала, 89, литера А. Кроме того, "Ленэнерго" назначили еще один штраф в 250 тыс. рублей за нарушение сроков производства работ и невосстановление асфальтобетонного покрытия тротуара по адресу: наб. Обводного канала, от д.74 до Можайского моста.

Штраф в 370 тыс. рублей заплатит ООО "ЛАПИН ЭНТЕРПРАЙЗ" за выполнение работ 8-й линии В.О., д.71, литера А без ордера ГАТИ, а также за отсутствие ограждения зоны и информационного щита. За несанкционированные работы по этому же адресу 300 тыс. рублей штрафа также назначили СПб ГКУ "Дирекция заказчика".

Также к ответственности привлекли АО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина", АО "НПО ГОИ им. С.И.Вавилова" и ООО "Строительный альянс".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что благоустройство на Моховой улице после работ на теплосети продлится до конца сентября.

Фото: пресс-служба ГАТИ