За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 12 млн рублей

Крупные штрафы выплатят организации за нарушение сроков производства работ, неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

В пятницу, 27 августа, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили, что за прошедшую неделю ведомство начислило штрафов различным организациям за нарушение правил благоустройства на сумму 12 млн 170 тыс. рублей.

Так, самый крупный штраф заплатит ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" за срыв срока завершения работ пор ремонту теплосети по адресам: 3-й Верхний пер., 6-й Верхний пер., Домостроительная ул. Компания выплатит 1 миллион 270 тысяч рублей.

В пресс-службе уточнили, что по фактам неисполнения обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий в надлежащем состоянии начислено штрафных санкций на общую сумму 3 миллион 30 тысяч рублей.

Крупнейший штраф за неосуществление обязанностей по ремонту, очистке и промывке фасадов зданий, а также их самовольное изменение назначили ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, ФГКУ Северо-Западное ТУИО Минобороны России, ФГУП Управление гостиничным хозяйством: организации выплатят штраф в размере 840 тыс. рублей.

За ненадлежащее содержание территорий и их загрязнение самый крупный штраф назначили ООО "Максидом" за размещение ограждения без проекта благоустройства. Компания должна выплатить административные штрафы на сумму 240 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что за нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправили на штрафстоянку Петербурга.

Фото: Pexels