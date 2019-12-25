За прошедшие сутки в Петербурге и области произошло 377 аварий

В результате ДТП погибли четверо человек.

За минувшие сутки в Петербурге и области произошло 377 аварий. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 295 аварий, в которых пострадали 9 человек, ранены – 10 человек, четверо из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 82 аварии, в которых пострадали 13 человек, ранены – 15 человек, один из них – ребенок, ещё трое человек скончались в результате ДТП.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудник ГИБДД помог петербуржцу довезти до роддома рожающую жену.

Фото: Piter.tv