В управлении ГИБДД по городу и области добавили, что в результате ДТП никто не погиб

За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошли 402 аварии. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Известно, что, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 12 человек, ранены – 15 петербуржцев, двое из которых – дети. В управлении добавили, что в результате ДТП никто не погиб.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 ДТП.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО