За прошедшие сутки в Ленобласти 219 человек заболели коронавирусом

В течение недели официальная статистика заболеваемости COVID-19 показала ост более чем на 30%.

За воскресенье, 4 июля, в Ленинградской области было выявлено 219 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор. Официальная статистика распространения вируса продолжает демонстрировать рост, связанный с так называемой "третьей волной" и появлением в регионе нового индийского штамма дельта. По данным ведомства, на текущий момент с начала пандемии в Ленобласти заболели 49770 и выздоровели 44735 человек.

Наибольшее количество заболевших отмечено за минувшие сутки в Бокситогорске - 4, Волхове - 8, Мурино - 6, Всеволожске - 13, Кудрово - 4, деревне Старой - 5, Выборге - 6, Гатчине - 15, Кингисеппе - 4, Киришах - 8, Луге - 7, Сланцах - 9, Тихвине - 12, Тосно - 8. Отдельные случаи зафиксированы в различных населенных пунктах во всех районах области. По данным на 5 июля, в "зеленой коронавирусной зоне" остается лишь Кингисеппский район, все остальные постановлением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко переведены в статус "желтая зона" или "красная зона" с максимальными санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

5 июня стало известно о начале в Ленобласти повторной вакцинации от коронавируса.

Фото: urbanfresco/Instagram