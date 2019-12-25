За продажу яда петербурженка проведет 2,5 года в колонии

Женщина хранила яды в гараже.

Суд вынес приговор петербурженке, которая хранила в гараже ядовитые вещества для продажи. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Суд установил, что в 2020 году женщина хранила в гараже на проспекте Пятилеток ядовитое вещество – метиловый спирт, а также жидкости, являющиеся прекурсорами наркотических и психотропных веществ. Всё это она выставляла на продажу.

Женщина проведет в колонии общего режима 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее прокуратура помогла восстановить на работе петербурженку, находящуюся в декретном отпуске.

Фото: Piter.tv