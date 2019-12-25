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За продажу яда петербурженка проведет 2,5 года в колонии
Сегодня, 12:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За продажу яда петербурженка проведет 2,5 года в колонии

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Женщина хранила яды в гараже.

Суд вынес приговор петербурженке, которая хранила в гараже ядовитые вещества для продажи. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Суд установил, что в 2020 году женщина хранила в гараже на проспекте Пятилеток ядовитое вещество – метиловый спирт, а также жидкости, являющиеся прекурсорами наркотических и психотропных веществ. Всё это она выставляла на продажу.

Женщина проведет в колонии общего режима 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее прокуратура помогла восстановить на работе петербурженку, находящуюся в декретном отпуске.

Фото: Piter.tv

Теги: прокуратура, суд, яды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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