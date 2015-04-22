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Прокуратура помогла восстановить на работе петербурженку, находящуюся в декретном отпуске
Сегодня, 9:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура помогла восстановить на работе петербурженку, находящуюся в декретном отпуске

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Установлено, что 26 октября руководство СПб ГБУ "Подростково-молодёжный центр "Лигово" направило женщине уведомление о сокращении. При этом она находилась в  отпуске по беременности и родам.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению женщины, которая находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Находясь в отпуске, работодатель прислал ей уведомление о сокращении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Установлено, что 26 октября руководство СПб ГБУ "Подростково-молодёжный центр "Лигово" направило женщине уведомление о сокращении. При этом она находилась в  отпуске по беременности и родам. Трудовые отношения между учреждением и работником не прекращались.

В соответствии с федеральным законодательством, расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, по инициативе работодателя по данным основаниям не допускается. Прокурор объявил предостережение руководителю учреждения.

После этого работодатель отозвал уведомление об увольнении женщины.

Ранее прокуратура выявила нарушения в петербургском доме енотов.

Фото: pexels

Теги: декрет, отпуск, прокуратура, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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