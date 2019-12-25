За все время эпидемии коронавируса по РФ от инфекции скончались 4 374 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 232 человека. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с распространением COVID-19. Большая часть пациентов скончалась в Москве. Там болезнь унесла жизни 76 человек. Еще 50 пациентов умерли в Дагестане, 20 - в Московской области, 11 - в Петербурге, по 6 человек - в Орловской области, Красноярском крае и Северной Алании, пятеро - в Нижегородской области.

По три пациента с коронавирусом скончались в Тульской, Белгородской, Калининградской областях. По два летательных случая зарегистрировали медики во Владимирской, Калужской, Вологодской, Волгоградской, Кировской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях, Ставрополье, Калмыкии, Краснодарском и Алтайском краях, ЯНАО.

По одной жертве COVID-19 выявлено в Смоленской, Ярославской, Новгородской, Ростовской, Ульяновской, Иркутской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае, Коми, Марий Эле, Бурятии, Якутии, Забайкалье, Камчатке и Приморском крае.

За все время распространения коронавируса по РФ от инфекции скончались 4 374 человек.

