За попытку сбыта марихуаны и морфина задержан житель КБР

Полиция пресекла незаконную продажу наркотиков в регионе.

Российские правоохранительные органы по Кабардино-Балкарии задержали за попытку сбыта марихуаны и морфина местного жителя. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что во время отработки полученной оперативной сводки по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере пойман 60-летний житель города Нарткалы.

В ходе обследования домовладения, в котором проживает мужчина, сыщики обнаружили 13 свертков, в находилась марихуана общим весом около 2,5 килограмма, а также более 2-х граммов морфина. пресс-служба МВД РФ

Изъятые запрещенные вещества безработный подозреваемый собирался продавать клиентам. Мужчина собрал части дикорастущей конопли и мака на окраине города, затем принёс домой и высушил с целью сбыта на территории района. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа