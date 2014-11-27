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За полгода в Петербурге возбудили более 500 уголовных дел отношении должников по алиментам
Сегодня, 21:00
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За полгода в Петербурге возбудили более 500 уголовных дел отношении должников по алиментам

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В розыске находятся 1,7 тыс. уклонистов.

За пять месяцев Петербурге возбудили 560 уголовных дел, фигурантами которых стали отцы и матери, не желающие платить алименты. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Кристину Кашину. 

Судебные приставы взыскали с непорядочных родителей более 380 миллионов рублей на содержание детей. За тот же период прошлого года правоохранители получили с отцов и матерей несовершеннолетних жителей города 190 млн рублей. 

Заместитель главного судебного пристава Петербурга отметила, что за неуплату алиментов граждан ждет административная ответственность и уголовный кодекс.

Ранее на Piter.tv: петербуржец спрятался от приставов под одеялом и притворился скулящим псом.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу

Теги: алименты, полиция, статистика, суд, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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