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Петербуржец-рецедивист признался в убийстве и расчленении 10-летнего мальчика
Сегодня, 9:34
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lesjasap
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Петербуржец-рецедивист признался в убийстве и расчленении 10-летнего мальчика

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Правоохранительные органы раскрыли дело о похищении 10-летнего мальчика из поселка Отрадное.

Как сообщает “Фонтанка”, в Петербурге задержан подозреваемый, которого обвиняют в похищении ребенка и его убийстве. Мужчина признался в совершенном преступлении.  
 
Представители следственного комитета рассказали о раскрытии дело о пропаже третьеклассника Руслана Королева из поселка Отрадное. Напомним, что мальчик пропал в октябре 2017 года. Последний раз его видели, когда школьник садился на электричку.
 
По данному преступлению арестован 35-летний житель Красносельского района. Рецидивист пять раз находился в изоляционных учреждениях. В частности, его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, грабеже и убийстве человека.
 

Сообщается, что обвиняемый начал сотрудничать со следствием. Мужчина рассказал, что он действительно убил и расчленил жертву.  

Теги: красносельский район , насилие , поселок отрадное , убийство
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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