Петербуржец-рецедивист признался в убийстве и расчленении 10-летнего мальчика

Правоохранительные органы раскрыли дело о похищении 10-летнего мальчика из поселка Отрадное.

Как сообщает “Фонтанка”, в Петербурге задержан подозреваемый, которого обвиняют в похищении ребенка и его убийстве. Мужчина признался в совершенном преступлении.

Представители следственного комитета рассказали о раскрытии дело о пропаже третьеклассника Руслана Королева из поселка Отрадное. Напомним, что мальчик пропал в октябре 2017 года. Последний раз его видели, когда школьник садился на электричку.

По данному преступлению арестован 35-летний житель Красносельского района. Рецидивист пять раз находился в изоляционных учреждениях. В частности, его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, грабеже и убийстве человека.

Сообщается, что обвиняемый начал сотрудничать со следствием. Мужчина рассказал, что он действительно убил и расчленил жертву.