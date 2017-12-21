Маньяк-рецидивист получил пожизненный срок за убийство 10-летнего ребенка

Подсудимый был ранее судим за убийство и преступление сексуального характера.

Маньяк-рецидивист Александр Георгиевский проведет остаток жизни в тюрьме за убийство 10-летнего ребенка. К пожизненному сроку преступника приговорил Ленинградский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствием установлено, что в октябре 2017 года подсудимый встретил несовершеннолетнего Руслана К. в поселке Отрданое и обманным путем заманил ребенка в квартиру. После этого Георгиевский выпил алкоголь, надругался над мальчиком и задушил его. Чтобы скрыть следы преступления маньяк расчленил тело и спрятал останки в разных частях Петербурга и Ленинградской области.

Пропавшего ребенка правоохранительные органы и волонтеры искали на протяжении двух месяцев. Поймать убийцу удалось благодаря камерам видеонаблюдения, на которых Георгиевский и Руслан сначала находятся в магазине, а потом, предположительно, идут в сторону железнодорожной станции.

Маньяк был задержан 22 декабря 2017 года. Известно, что на момент совершения преступления у него была судимость за убийство и преступление сексуального характера.

Последними словами Георгиевского в суде были: "Я прошу прощения у родителей!"

Фото: следственный комитет Ленобласти