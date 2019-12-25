Вымогатели похитили человека ради 10 тысяч рублей и теперь ответят в суде

За похищение человека и вымогательство двое мужчин предстанут перед судом.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего петербуржца и 38-летнего уроженца Вологодской области. Они обвиняются по пунктам "в,з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия из корыстных побуждений), части 2 статьи 33, пункту "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в феврале этого года обвиняемые на Дачном проспекте похитили петербуржца и положили в багажник автомобиля. Разбойники требовали у мужчины 10 тысяч рублей и ездили.с ним в багажнике по Петербургу.

Потерпевший обратился к сестре, которая и дала злоумышленникам выкуп. Дело по факту произошедшего отправили в суд.

Ранее сообщалось, что после ДТП с каршерингом по КАД растянулась пробка длиной 4 км.

Фото: Piter.TV