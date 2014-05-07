За первый день лета в Ленобласти выявили 88 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку данных по состоянию на 2 июня.

На официальном сайте Роспотребнадзора появилась сводка обновленных данных по распространению в Ленинградской области коронавирусной инфекции. Всего за 1 июня в регионе было выявлено 88 новых случаев инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ленобласти составило 45416 человек, из них 42084 выздоровели.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 1 июня отмечено в Пикалёво - 4, Волосово - 3, Мурино - 5, Всеволожске - 7, Сертолово - 4, Выборге - 4, Гатчине - 4, Сланцах - 5, Тихвине - 9. Общая статистика по районам выглядит следующим образом: Бокситогорский район - 6 случаев, Волосовский - 6 случаев, Волховский - 2 случая, Всеволожский - 22 случая, Выборгский - 8 случаев, Гатчинский - 11 случаев, Кингисеппский - 1 случай, Киришский - 1 случай, Кировский - 2 случая, Лодейнопольский - 4 случая, Лужский - 3 случая, Подпорожский - 1 случай, Приозерский - 3 случая, Сланцевский - 6 случаев, Тихвинский - 9 случаев и Тосненский - 3 случая.

Статистика выявленных случаев, по мнению экспертов, может быть ниже настоящей в несколько раз. Администрация Ленобласти призвала жителей соблюдать введенные в регионе антивирусные меры: в "красную" зону, где ввиду ухудшения общей эпидемиологической обстановки предусматривается введение строгих ограничительных мер, вошли 7 районов - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский.

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