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За первые 6 месяцев 2022 года доходы Петербурга составили 626 млрд рублей
Сегодня, 17:17
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За первые 6 месяцев 2022 года доходы Петербурга составили 626 млрд рублей

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Также было сказано и о расходах. 46% бюджета уходит на социальные выплаты и иные социальные обязательства.

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина отчиталась о финансово-экономических итогах первого полугодия 2022 года. Данные пока что предварительные. 

Доходы города с января по июнь составили 626 млрд рублей. Это 70% от запланированного годового объема. По сравнению с 2021 прирост составит 72,1%. Это связано с увеличением собственных доходов. 52,4% обеспечили поступления налогов на прибыль организаций и 28,5% – налогов на доходы физических лиц. 

Во втором полугодии остаются риски, связанные со структурной трансформацией российской экономики, вероятностью расширения санкций, но в городе накоплен опыт по оперативному реагированию в экономической и социальной сферах.

Светлана Енилина.

Обеспечить динамику удалось благодаря заделу в прошлые годы. 

Глава ведомства отметила, что в этом году горожане активно пользуются правом на возврат по имущественным и социальным вычетам. За полгода было возвращено 22,8 млрд рублей. Это на 10 млрд больше, чем год назад. 

Чтобы поддержать экономику и незащищенные слои населения, был выделен из городского бюджета 31 млрд рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: бюджет петербурга, доходы, расходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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