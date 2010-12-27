Группе петербуржцев дали условный срок за мошенничество с квартирами

Подсудимые предъявляли подложные документы и представлялись родственниками умерших хозяев квартиры.

Петербургский суд вынес приговор в отношении группы людей, которые занимались махинациями с квартирами. Все участники ОПГ из пяти человек получили условный срок. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Следствие установило, что подсудимые предъявляли подложные документы, подтверждающие родство с умершим хозяином квартиры. После этого участники ОПГ обращались к нотариусу, который был с ними в сговоре, и оформляли сделку по переходу собственности в их владение.

Доход от продажи похищенных квартир члены группы распределяли между собой. Суд признал их виновными и дал от трех до шести лет условно в зависимости от роли и степени участия в преступлении.

Ранее мы писали, что журналиста Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в зале суда.

Фото: Piter.TV