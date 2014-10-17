За минувшие сутки в Ленобласти заболели 353 человека

Во всех регионах выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшую среду в Ленинградской области заразились коронавирусом 353 человека. Постепенно заболеваемость в регионе снимается. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в оперативном штабе региона.

Так, днем ранее в области обнаружили 354 новых случая. Во всех регионах выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Так, положительный тест на ковид получили в Гатчине – 27 человек, в Тихвине – 26, в Киришах – 24, в Всеволожске – 23, в Выборге – 18, в Сланцах– 15, в Кудрово – 13, в Тельмане - 10, в Тосно – 8, в Волхове, Мурино, Сертолово, Никольском – по 7. В Пикалево и Новом Девяткино – по 6 человек.

Ранее минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19". Он эффективен против всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон".

Фото: Piter.tv