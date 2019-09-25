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За минувшие сутки в Ленобласти выявили 246 новых случаев коронавируса
Вчера, 9:21
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За минувшие сутки в Ленобласти выявили 246 новых случаев коронавируса

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В воскресенье в Ленинградской области 12 человек умерло от COVID-19.

11 июля в Ленинградской области было выявлено 246 заболевших от коронавируса, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 12 заболевших скончались за минувшие сутки от осложнений при болезни. На текущий момент показатели заболеваемости и смертности достигли самых пиковых значений за все время пандемии - даже согласно официальным сведениям. 

От одного до пяти случаев COVID-19 часто регистрировали на выходных в разных населенных пунктах всех районов области. Наибольшее количество было отмечено в Тихвине - 14, Киришах - 9, Гатчине - 11, Рощино - 6, Выборге - 8, Мурино - 13, Всеволожске - 11, Кудрово - 12, Волхове - 10, Пикалёво - 6. 

Недавно губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, усиливающее коронавирусные ограничения в регионе. 

Фото: Pixabay

Теги: covid-19 в 47 регионе, вакцинация, заболеваемость и смертность, индийский штамм, коронавирус, пандемия, статистика, третья волна, хроника ковид в ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Иванов Алекс
Вчера 12:01

Я не могу понять господа.. Когда же короновирус закончится.. Все это так надоело.. А может кому то это выгодно. 

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