За минувшие сутки в Ленобласти выявили 246 новых случаев коронавируса

В воскресенье в Ленинградской области 12 человек умерло от COVID-19.

11 июля в Ленинградской области было выявлено 246 заболевших от коронавируса, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 12 заболевших скончались за минувшие сутки от осложнений при болезни. На текущий момент показатели заболеваемости и смертности достигли самых пиковых значений за все время пандемии - даже согласно официальным сведениям.

От одного до пяти случаев COVID-19 часто регистрировали на выходных в разных населенных пунктах всех районов области. Наибольшее количество было отмечено в Тихвине - 14, Киришах - 9, Гатчине - 11, Рощино - 6, Выборге - 8, Мурино - 13, Всеволожске - 11, Кудрово - 12, Волхове - 10, Пикалёво - 6.

Недавно губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, усиливающее коронавирусные ограничения в регионе.

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