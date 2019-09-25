За минувшие сутки в Ленобласти выявили 246 новых случаев коронавируса

11 июля в Ленинградской области было выявлено 246 заболевших от коронавируса, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 12 заболевших скончались за минувшие сутки от осложнений при болезни. На текущий момент показатели заболеваемости и смертности достигли самых пиковых значений за все время пандемии - даже согласно официальным сведениям.
От одного до пяти случаев COVID-19 часто регистрировали на выходных в разных населенных пунктах всех районов области. Наибольшее количество было отмечено в Тихвине - 14, Киришах - 9, Гатчине - 11, Рощино - 6, Выборге - 8, Мурино - 13, Всеволожске - 11, Кудрово - 12, Волхове - 10, Пикалёво - 6.
Недавно губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, усиливающее коронавирусные ограничения в регионе.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Я не могу понять господа.. Когда же короновирус закончится.. Все это так надоело.. А может кому то это выгодно.