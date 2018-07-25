За минувшие сутки от коронавируса привились более 19 тыс. петербуржцев

На сегодня общий запас вакцины в городе составляет 186 587 комплектов.

За прошедшие сутки первично привито 14 076 человек, а вторично вакцинировались 5 239 петербуржцев. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 29 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 872 945 человек, из них 701 430 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 832 050 человек предпочли вакцину "Спутник V", 26 036 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 14 859 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Ранее мы писали, что в Петербурге более 600 больных COVID-19 находятся на ИВЛ.

Фото: Piter.tv