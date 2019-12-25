За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировались 13 656 петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 93 851 комплектов доз.

За прошедшие сутки в Петербурге первично привито 7228 человек, а вторично вакцинировались 6428 человек. Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 770 091 человек, из них 649 187 граждан полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 7736 353 человека предпочли вакцину "Спутник V", 24 364 человека выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 9 374 петербуржца привились вакциной "КовиВак".

Напомним, вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Так, запас вакцины в городе составляет 93 851 комплектов доз.

Ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv