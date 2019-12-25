За минувшие сутки от COVID-19 привились более 14 тыс. петербуржцев

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 762 863 человек.

За прошедшие сутки в Петербурге первично привито 6206 человек, а вторично вакцинировались 8629 человек. Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 762 863 человек, из них 642 759 граждан полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 16 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 729 855 человек предпочли вакцину "Спутник V", 24 144 человека выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 8 864 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Напомним, вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Так, запас вакцины в городе составляет 101 079 комплектов доз.

Ранее мы писали, что власти Петербурга планируют обязать работников сферы услуг вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.tv