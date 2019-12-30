Бездомные мигранты получили 22 года на двоих за изнасилованную и убитую петербурженку

Мужчины преследовали незнакомку, а после напали на нее.

Петербургский городской суд приговорил Шохзода Телманова и Нурбека Хусанова, изнасиловавшим и убившим девушку осенью 2018 года, к 22 годам в тюрьме на двоих. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В сентябре позапрошлого года ночью бездомные мужчины начали преследовать случайную прохожую, девушка шла по улице Александра Матросова. Во дворе дома злоумышленники нагнали незнакомку и насильно затащили в кусты, где изнасиловали девушку, а затем задушили. С собой насильники захватили телефон убитой, ее проездной и куртку.

Телманов получил шесть лет в колонии общего режима, Хусанов – 16 лет в строгих условиях.

В Петербурге юный "гонщик" без прав получил 10 суток ареста.

Фото: piter.tv