Фиктивные медицинские услуги обошлись россиянам в 45,6 миллиардов рублей.

За год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 миллиардов рублей. Такие данные представлены в аналитическом докладе BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ, пишет "360".

Отмечается, что телефонные мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков, смогли обхитрить граждан РФ на 66 миллиардов рублей. Фиктивные медицинские услуги обошлись россиянам в 45,6 миллиардов рублей.

Поддельные фишинговые сайты и интернет-магазины обманули доверчивых граждан на 18,6 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что мошенники продают билеты в Ботанический сад.