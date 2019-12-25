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За год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 миллиардов рублей
Сегодня, 10:06
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matveyvn

За год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 миллиардов рублей

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Фиктивные медицинские услуги обошлись россиянам в 45,6 миллиардов рублей.

За год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 миллиардов рублей. Такие данные представлены в аналитическом докладе BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ, пишет "360".

Отмечается, что телефонные мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков, смогли обхитрить граждан РФ на 66 миллиардов рублей. Фиктивные медицинские услуги обошлись россиянам в 45,6 миллиардов рублей.

Поддельные фишинговые сайты и интернет-магазины обманули доверчивых граждан на 18,6 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что мошенники продают билеты в Ботанический сад.

Теги: доходы, мошенники, телефонные мошенники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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