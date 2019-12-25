Мошенники продают билеты в Ботанический сад

Продажи билетов на первый месяц 2020 года пока не открывались.

Петербургские мошенники теперь предлагают приобрести билеты в Ботанический сад на новогодние праздники. О новом способе "развода" сообщили на странице ботсада в соцсетях.

Пользователям интернета предлагали купить билеты на второе января 2021 года, хотя продажи на первый месяц нового года пока не открывались. Сотрудники сада напомнили, что билеты выставляются на официальном сайте, в любом другом случае лучше воспользоваться функцией "Вопрос-ответ" и уточнить у работников ботсада.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду откроется мультимедийная выставка "Сад света".

Фото: предоставлено организаторами