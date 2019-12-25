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В Ботаническом саду откроется мультимедийная выставка "Сад света"
Сегодня, 14:06
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smirenny

В Ботаническом саду откроется мультимедийная выставка "Сад света"

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Мультимедийное шоу может быть интересно как маленьким членам семьи, так и взрослым.

С пятницы, 18 декабря, на территории Ботанического сада Петра Великого открывается необычная мультимедийная выставка "Сад света". 

Проект соединил в себе новые виды цифрового искусства и красоту природы. Посетители смогут прогуляться вечером по локациям, которые не похожи друг на друга. Зритель погрузится в атмосферу парка и сможет взаимодействовать с инсталляциями. 

В России подобных проектов не было, благодаря разработке можно иначе взглянуть на сочетание технологий и природы. 

Обычная прогулка по парку превращается в квест среди "оживших" вековых деревьев и экзотических растений

отмечают создатели. 

Ранее мы писали, что в музее Русский левша открывается выставка "Укрощение стального зодиака".

Фото: предоставлено организаторами

Теги: выставка, куда сходить
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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