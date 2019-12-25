В Ботаническом саду откроется мультимедийная выставка "Сад света"

Мультимедийное шоу может быть интересно как маленьким членам семьи, так и взрослым.

С пятницы, 18 декабря, на территории Ботанического сада Петра Великого открывается необычная мультимедийная выставка "Сад света".

Проект соединил в себе новые виды цифрового искусства и красоту природы. Посетители смогут прогуляться вечером по локациям, которые не похожи друг на друга. Зритель погрузится в атмосферу парка и сможет взаимодействовать с инсталляциями.

В России подобных проектов не было, благодаря разработке можно иначе взглянуть на сочетание технологий и природы.

Обычная прогулка по парку превращается в квест среди "оживших" вековых деревьев и экзотических растений отмечают создатели.

Ранее мы писали, что в музее Русский левша открывается выставка "Укрощение стального зодиака".

Фото: предоставлено организаторами