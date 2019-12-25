В музее Русский левша открывается выставка "Укрощение стального зодиака"

Выставка откроется 15 декабря.

Во вторник, 15 декабря, в музее Русский левша на Итальянской улице откроется выставка "Укрощение стального зодиака". Выставка продлится до 31 января. Об этом сообщили на странице The Original International Blacksmithing в Facebook.

Посетители смогут рассмотреть пулеметы, автоматы и другие виды оружия из США, Германии и России. Также на выставке представлены экспонаты творческой мастерской "Стихия металл": оружие сделано из металлолома и на самом деле не является оружием. Отмечается, что на входе измерят температуру, а без маски не впустят внутрь.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка Плакаты "Окна ТАСС".

Фото: The Original International Blacksmithing / Facebook.