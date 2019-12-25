За год новостройки Петербурга подорожали, как за 10 предыдущих лет

За десять лет "квадрат" подорожал на 55,2 тыс. рублей.

Из-за ажиотажного спроса на новостройки в Петербурге цены на первичном рынке за год выросли, как за десять предыдущих лет, сообщили эксперты "Балтийской Недвижимости" во вторник, 24 августа.

С прошлого июля средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке выросла на 50,2 тыс. рублей. В прошлом году средняя цена за "квадрат" в новостройке составляла 126,3 тысячи рублей, а к середине лета текущего года параметр вырос до 176,5 тыс. рублей. В процентном соотношении годовой рост составил 39,7%.

Всего в период с июля 2010 по июль 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга выросла на 55,2 тыс. рублей. В июле 2010 года средний "квадрат" в новостройке можно было приобрести за 71,1 тыс. рублей.

Три года рост цен был минимальным, около 2% годовых.

Ранее мы писали, что спрос на новостройки с отделкой в Петербурге вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Piter.tv