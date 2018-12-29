Пять тысяч петербуржцев сели пьяными за руль в 2018 году

То есть еженедельно сотрудники ДПС задерживали 160 пьяных автомобилистов.

На дорогах Петербурга и Ленинградской области за год поймали пять тысяч пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

За год на дорогах выявили "армию нетрезвых водителей". Правоохранители подсчитали, что еженедельно задерживались по 160 пьяных автомобилистов. Сергей Умнов, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

На дорогах были задержаны пять тысяч пьяных водителей, еще 3,3 тысячи автолюбителей отказались проходить тест.

Всего же за год было нарушено три миллиона правил дорожного движения, 2,4 миллиона касаются превышения скорости.

Фото: Piter.TV