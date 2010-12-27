За прошлый год кошки покусали 2400 петербуржцев

Петербуржцы жаловались на укусы кошек, однако болеющих бешенством не оказалось.

В Петербурге за 2017 год в ветеринарные районные станции поступило около 4000 заявлений о случаях укусов животными. Отмечается, что чаще всего жители города подвергались укусу кошки. Именно от них пострадали 2404 человек. Об этом рассказал начальник Управления ветеринарии города Юрий Андреев.

Кроме бездомных животных петербуржцы обращались в ветеринарные станции с сообщением об укусах домашними животными. Таких случаев - 92%. Стоит отметить, что все укусы прошли обследование на бешенство - их результаты оказались отрицательными.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге подвалы в домах оставят открытыми для бездомных кошек и собак .