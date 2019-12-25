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За два месяца в Ленобласти из окон домов выпало 8 несовершеннолетних детей
Сегодня, 17:40
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За два месяца в Ленобласти из окон домов выпало 8 несовершеннолетних детей

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Действиям родителей дают правовую оценку.

С мая по июль в Ленобласти восемь детей выпали окон. Об этом сообщили на расширенной конференции при уполномоченном по правам ребенка в регионе, во время которой обсуждались вопросы безопасности детей.

По словам  руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти Сергея Сазина, причиной каждой трагедии является недосмотр родителей. Следователи тщательно изучают обстоятельства каждого дела. Действиям родителей дают правовую оценку.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе маленькие девочки сбежали из дома от пьяного папы.

Фото: Piter.tv

Теги: дети падают из окон, ленобласть, мвд, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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