За день в Петербурге выпало 45% осадков от месячной нормы

В итоге высота сугробов в центре Петербурга составила 16 см.

В Петербурге за сутки сугробы выросли на 13,6 см. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, на 9 утра в городе свежевыпавшего снега, а снег шел немного больше 12 часов, от 10,5 см в Кронштадте до 13,6 см в центре города. В Ломоносове выпало 12,5 см, в Колпино 13,3 см.

В итоге высота сугробов в центре Петербурга составила 16 см. Так, месячная норма осадков превышена уже в два раза. За сутки выпало до 16 миллиметров осадков в виде снега, что составляет до 45 процентов от месячной нормы.

Ранее снегопад в Петербурге прервал работу электросамокатов. В целях безопасности сделали самокаты временно недоступными для аренды.

Фото: Piter.tv

