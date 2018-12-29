Во время новогодних праздников за безопасностью в Ленобласти следили 1,5 тысячи полицейских

Праздники прошли без происшествий.

Новогодние и рождественские праздники в Ленинградской области прошли без происшествий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В праздничных гуляниях в новогоднюю ночь приняли участие 80 тысяч жителей и гостей Ленобласти. На рождественские богослуэения пришли более 20 тысяч человек, службы шли в 116 храмах.

В праздничный период за порядком следили около полутора тысяч сотрудников полиции, ЧОП и добровольных дружинников. За пожарной безопасностью следили 1,3 тысячи сотрудников МЧС и 160 единиц техники.

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