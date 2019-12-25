В Петербурге за 2021 год оштрафовали более 2,5 тыс. пьяных водителей

За это время взыскали почти 65 млн рублей.

С января по август 2021 года возбудили 2 630 исполнительных производств в отношении водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов.

За это время, с января по август, судебные приставы взыскали почти 65 млн рублей. За восемь месяцев прошлого года было возбуждено 1 712 производств, тогда взыскали 50 млн рублей.

За неуплату административного штрафа грозит наложение штрафа в двукратном размере либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее мы писали, что, прокуратура Петербурга уличила сотрудников крупнейшего дорожного предприятия в служебном подлоге.

Фото: Дорожный инспектор / Вконтакте