За 150 лет содержание водорода в атмосфере выросло на 70%

Водород является побочным продуктом сжигания ископаемого топлива.

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что за XX век количество водорода в атмосфере увеличилось на 70%. Об это сообщается в PNAS.

Отметим, что молекулярный водород - побочный продукт сжигания ископаемого топлива. Он может косвенно влиять на то, как распределяются метан и озон.

Данное исследование является первой работой, которая показывает, что в период с 1852 по 2003 год атмосферный водород подскочил с 330 ppb (частей на миллиард) до 550 ppb.

Ученые отметили, что выбросы водороды продолжают расти, несмотря на то, что выбросы от тех же автомобилей снизили с помощью каталитических нейтрализаторов. По этой причине ученые предполагают, что человечество недооценивает неавтомобильные источники газа.

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