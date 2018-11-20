Французская певица ZAZ анонсировала новый студийный альбом под названием Effet Miroir, который состоит из полностью оригинальных композиций.

Комбинируя элементы жанров шансон, поп, сальса и рок, альбом Effet Miroir является воплощением надежд и убеждений международно известной певицы ZAZ. В феврале ZAZ посетит Россию с концертами в Санкт-Петербурге – 4 февраля 2019, БКЗ "Октябрьский".

Певица представит не только новый альбом, но и новый сингл под названием Qué vendrá

Для меня эта песня похожа на прогулку по дороге жизни. Название отражает те последние восемь лет, которые я провела в дороге выступая по всему миру, и напоминает мне обо всех встречах, которые произошли со мной за это время. ZAZ

Мировой тур с новым альбом начнется в именно с России в феврале 2019 года. ZAZ (Изабель Жеффруа) часто сравнивают с такими исполнителями, как Эдит Пиаф, Ив Монтан и Элла Фицджеральд, а ее голос знают во всем мире – от Южной Америки до Японии, от Германии до Восточной Европы, от России до Мексики, от Испании до Канады.

Фото: организаторы