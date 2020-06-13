Чемпионка мира по биатлону опубликовала видео с тренировки в Ленобласти

Вместе со спортсменкой тренируется ее дочка.

В субботу, 13 июня, Екатерина Юрлова-Перхт, поделилась видео с тренировки в Ленинградской области. Видеозапись спортсменка опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Оказалось, что российская биатлонистка, которая также является победительницей 49-го чемпионата мира по биатлону, тренируется на базе в Кавголово. Вместе ней там находится и ее дочка – трехлетняя Кира, которая поддерживает занятия мамы, катаясь рядом с ней на самокате.

Ранее мы писали, что чемпион мира Устюгов потребовал извинений от телеканала "Россия 24".

Видео: www.instagram.com/yurlovaeka