Юристы-мошенники в Москве обманули граждан на миллионы рублей

Жертвами аферистов стали не мене 50 человек.

Юристы-мошенники обманули граждан на миллионы рублей. Об этом сообщила на сайте правоохранительных органов официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что шестеро фигурантов подозреваются в хищении денежных средств у минимум 50 потерпевших. Аферисты работали под видом предоставления услуг в области права. Офис преступников располагался в Лялином переулке. Клиенты оплачивали помощь, но фактически не получали правовые услуги. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В настоящее время одному из подозреваемых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим – домашнего ареста. Оставшиеся находятся под подпиской о невыезде. В общей сложности аферистам удалось нанести ущерб в размере свыше 10 млн рублей. Большинством потерпевших являются пенсионеры.

Полиция провела 19 обысков, во время которых оперативники нашли банковские карты, компьютеры, договоры на оказание услуг, данные о клиентах.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

