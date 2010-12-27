Юрий Башмет: "Никто не дотянулся до Гия Канчели"

Такую мысль дирижёр высказал перед музыкально-визуальным представлением в Большом зале Филармонии.

Народный артист России Юрий Башмет рассказал корреспонденту Piter.TV об историческом наследии Гия Канчели. Композитор ушел из жизни 2 октября. По словам дирижера, Канчели создал свой музыкальный язык - минимализм. Об этом он сказал на пресс-конференции представления "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. XX век".

"Под его влиянием оказалось очень много композиторов. Он тоже продолжал развиваться в этом стиле (минимализме), до него никто не дотянулся", - сказал Башмет.

Дирижер рассказал о том, что автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" советовался с ним по поводу его произведений. И Башмет, и Канчели считали, что лучшим произведением композитора был "Стикс".

Музыкально-визуальное представление "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена. XX век" прошло в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича 3 октября. Мероприятие провели в рамках совместного культурного проекта ПАО "Газпром" и австрийской компании OMV AG. Представление стало главным культурным событием IX Петербургского международного газового форума. Концерт увидели более тысячи зрителей. едущие солисты России и Австрии исполнили произведения русских и австрийских композиторов прошлого века. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на благотворительные цели.

Фото: Piter.TV